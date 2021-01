Félix Auger-Aliassime change d’équipementier

Fortement en demande par les équipementiers, Félix Auger-Aliassime sera dorénavant vêtu et chaussé par Adidas.

«Mes ambitions sont grandes et je veux toujours atteindre de nouveaux sommets. Alors que je continue mon cheminement dans le sport et que j’améliore mes performances, il est très important pour moi de travailler avec des gens qui partagent ma philosophie, que ce soit sur le terrain ou dans mes engagements communautaires», a affirmé le 21e joueur au monde, dans un communiqué de l’équipementier allemand.

Depuis l’âge de 16 ans, le Québécois était habillé par Nike. Son entente avec le géant américain a toutefois pris fin le 31 décembre dernier.

Auger-Aliassime a eu l’embarras du choix pour son nouveau fournisseur de vêtements et de chaussures, lui qui était dans la mire de neuf compagnies.

«Cela nous prouve que Félix fait les bonnes choses», a exprimé l’agent du tennisman de la Belle Province, Bernard Duchesneau, rejoint au téléphone mardi soir.

«L’intérêt du marché représente ce qu’il est. C’est la façon dont il a décidé de faire sa carrière qui a mené à ça. C’est la besogne qu’il a abattue tous les jours. Il est une bonne personne et il essaye de faire les choses différemment que d’autres athlètes. Nous réalisons que rester authentique et fidèle à ses valeurs, ça peut rapporter. C’est très satisfaisant.»

Consommation durable et diversité

C’est d’ailleurs des objectifs communs à l’extérieur des terrains de tennis qui ont orienté le choix d’Auger-Aliassime.

«Félix n’est pas le genre d’athlète qui veut s’en tenir uniquement à ses résultats, a indiqué son représentant. Il veut également que sa carrière ait un sens au-delà des performances. Il veut que les gens se souviennent de lui pour autre chose que des trophées. Comme athlète, il détient une tribune qui lui permet d’aider des causes et d’inspirer les gens positivement.»

Le sportif et l’entreprise uniront donc leurs forces pour faire la promotion de comportements plus responsables.

«Comme jeune de 20 ans, il est conscient qu’il y a des problématiques qui sont importantes dans lesquelles il peut jouer un rôle. On parle notamment de l’environnement, de la consommation durable et de la diversité. Ce sont des objectifs communs qu’ils partagent.»

«Adidas a l’intention d’utiliser Félix comme ambassadeur pour tout ce qui concerne la consommation durable et la diversité», a renchéri Duchesneau.

Auger-Aliassime portera d’ailleurs certains produits qui sont composés de matières recyclées.

Il sera possible d’admirer la nouvelle garde-robe et les nouveaux souliers de course du Québécois pour la première fois le mois prochain, alors qu’il prendra part à la Coupe ATP. Celle-ci se déroulera du 1er au 5 février à Melbourne, en Australie.