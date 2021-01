Hollywood: le syndicat des acteurs menace d’expulser Trump de ses rangs

LOS ANGELES | Le syndicat des acteurs américains a annoncé mardi avoir lancé une procédure disciplinaire à l’encontre de Donald Trump qui pourrait aboutir à l’expulsion du président sortant, pendant longtemps animateur d’une célèbre émission de téléréalité, « The Apprentice ».

Le syndicat SAG-AFTRA « a voté ultramajoritairement » pour l’ouverture d’une procédure sur la violation de la Constitution par Donald Trump, en lien avec l’invasion du Capitole par des partisans du milliardaire conservateur le 6 janvier dernier à Washington.

La commission de discipline du syndicat va examiner l’implication dans ces évènements de Donald Trump, qui fait aussi l’objet au Congrès d’une seconde procédure de destitution pour « incitation à l’insurrection ».

« Donald Trump a attaqué les valeurs que ce syndicat tient pour les plus sacrées -- la démocratie, la vérité, le respect de nos concitoyens de toutes races et religions, et la sacrosainte liberté de la presse », déclare dans un communiqué la présidente du SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris.

La commission de discipline se penchera en outre sur la « dangereuse campagne de désinformation visant à discréditer, et au final menacer la sécurité des journalistes », orchestrée selon le syndicat par le président sortant.

Parmi les 160 000 membres du SAG-AFTRA figurent des acteurs, mais aussi un grand nombre de professionnels des médias audiovisuels.

« Il y a un lien direct entre ce mépris délibéré pour la vérité et les attaques perpétrées par ses partisans contre des journalistes », a estimé Mme Carteris.

« En tant que syndicat, notre rôle le plus important est la protection de nos membres », a souligné de son côté David White, le directeur général de l’organisation.

S’il est reconnu coupable, Donald Trump s’expose à une amende, une suspension voire une expulsion du SAG-AFTRA, qui assure généralement à ses membres des indemnités retraite ainsi que certains avantages, comme un accès à certains films avant leur sortie.

D’après le média spécialisé Deadline, Donald Trump a rejoint les rangs du SAG-AFTRA en 1989.

Outre ses prestations dans « The Aprentice » à partir de 2004, Donald Trump est surtout connu à l’écran pour une scène dans « Maman, j’ai encore raté l’avion! » (1992) mais a aussi fait des apparitions dans le film « Zoolander » et, en tant que lui-même, dans des séries télévisées comme « Le Prince de Bel-Air » et « Sex and the City ».