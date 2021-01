«Je me sens beaucoup mieux que l’an dernier» - Maxime Comtois

S'il y a un joueur qui se démarque en ce début de saison chez les Ducks d'Anaheim, c'est bien Maxime Comtois.

Le Québécois a marqué trois des quatre buts de son équipe depuis le début de la campagne.

L'ancien des Tigres de Victoriaville a tout de même donné le crédit à ses coéquipiers, mardi, lors d’une entrevue au réseau TVA Sports.

«Dans ma carrière, les premiers matchs ont toujours bien été. J'aime avoir un bon début de saison. En ce moment, c'est moi qui marque, mais c'est un travail d'équipe.»

Comtois avoue toutefois avoir pris les bouchées doubles à l'entraînement au cours de la saison morte pour être au sommet de sa forme.

«Je ne voulais pas trop monter mon poids, mais je voulais être plus fort physiquement. Je voulais travailler sur mon explosion et mon endurance. On le voit présentement, je me sens vraiment bien. Je me sens beaucoup mieux que l'an dernier.»

En ce qui concerne les objectifs d'équipe, le natif de Longueuil soutient que son équipe veut faire mentir les prédictions.

«On croit qu'on a une chance de faire les séries. C'est notre objectif. De la façon dont le calendrier fonctionne cette année, il y a beaucoup de petites séries. On veut gagner chaque série. Si on fait ça, on va être des éliminatoires.»

Même si le défi ne s'annonce pas facile pour les Ducks, Comtois admet être heureux de seulement pouvoir jouer au hockey.

«Ça fait du bien de revivre un vrai match. C'est certain que c'est différent quand il n'y a aucun partisan dans les gradins, mais ça fait du bien de jouer des matchs importants.»