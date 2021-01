Kovalev, Hopkins, Pascal et le dopage

Sergei Kovalev s’est fait pincer pour dopage à la testostérone synthétique et ne pourra affronter l’Ouzbek Bek Melikuziev à la fin janvier. Jean Pascal n’a pas voulu commenter publiquement l’événement.

Ça, c’est la nouvelle brute. Mais en privé, Jean Pascal a rappelé à quelques amis comment il a toujours soutenu que Kovalev n’était pas dans un état normal lors des deux combats qu’il lui a livrés il y a quelques années.

Je confirme. Pascal, lors de conversations privées que nous avons eues, était convaincu qu’il avait affronté un dopé quand il est monté dans le ring contre Kovalev.

Tant qu’à y être, on pourrait se demander comment s’est senti Eleider Alvarez quand il s’est présenté à Frisco au Texas pour défendre son titre contre le Russe.

NE PAS GARROCHER DE BOUE

Mais ce serait peut-être aller trop vite en affaires. J’ai discuté de ces histoires avec de nombreux spécialistes impliqués dans le vrai monde de la boxe. Et même les gérants ou les entraîneurs ne veulent pas franchir le pas. Tous soutiennent que les tests imposés par VADA sont très sérieux et que ceux qui essaient de tricher se font prendre. Qu’on pense à Angel Herredia et à l’ostarine de Lucian Bute.

En fait, a ajouté une source, il vaudrait mieux chercher du côté de Bernard Hopkins si on voulait soupçonner un cas de dopage. Effectivement, quand le vétéran Hopkins, à près de 50 ans, a affronté Jean Pascal, il a toujours refusé une clause de test antidopage dans les contrats. Il jouait à l’insulté et refusait de même considérer l’utilité des tests pour ces combats.

Quant à Sergei Kovalev, à 37 ans et plutôt adepte de la Pure, une très bonne vodka, il s’en allait à l’abattoir. Ce jeune Ouzbek avec six combats est une copie d’Artur Beterbiev quand il avait démoli l’ancien champion Tavaris Cloud en deux rounds au Centre Vidéotron.

On peut comprendre que Kovalev ait tenté de prendre un raccourci pour essayer de sauver sa carrière contre Melikuziev.

Rien ne mieux qu’une petite bleue pour performer.

Quand je dis bleue, c’est une figure de style...

BETERBIEV EN RUSSIE

Par ailleurs, en faisant ma tournée paroissiale, j’ai appris qu’Artur Beterbiev, victime de la COVID-19, est complètement rétabli. Il va aller compléter ses semaines d’entraînement en Russie d’ici une ou deux semaines. Et Marc Ramsay va aller le retrouver quelques semaines plus tard. Le combat est maintenant prévu pour le 20 mars. C’est le pauvre Adam Deines qui sera dans l’autre coin... avant de tomber.

Le même Marc Ramsay espère avoir une grosse année 2021.

« Le développement de certains de nos meilleurs boxeurs a été retardé par la pandémie. Arslanbek Makhmudov et Sadridine Akhmudov, comme Erik Bazinyan d’ailleurs, ont besoin de deux ou trois bons combats avant de s’attaquer aux plus grands de leurs catégories. On ne veut pas les envoyer se faire démolir pour le plaisir. On est sérieux », de dire Ramsay.

On travaille fort du côté de Camille Estephan...