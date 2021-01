Dicaire-Shields : une nouvelle date

Après plusieurs reports, le combat d’unification entre Marie-Ève Dicaire et de Claressa Shields a connu un autre rebondissement mardi matin. Selon nos informations, les deux championnes croiseront le fer le 5 mars à Flint, au Michigan.

Le duel entre la Québécoise, championne des super mi-moyennes de l’IBF, et sa rivale de 25 ans a été maintes fois reporté. Il devait notamment avoir lieu le 11 décembre dans le cadre d’une carte entièrement féminine à Las Vegas, sauf que la Commission athlétique du Nevada a refusé de sanctionner l’événement. Initialement, l’affrontement avait été fixé au 9 mai à Flint, au Michigan, mais la pandémie a compliqué la tâche des promoteurs.

Dicaire (17-0-0, 0 K.-O.) n’a pas boxé en 2020, son dernier combat remontant au 23 novembre 2019. De son côté, Shields (10-0-0, 2 K.-O.) a vaincu Ivana Habazin par décision unanime il y a un peu plus d’un an pour l’obtention des ceintures WBO et WBC de la catégorie. Elle a aussi été championne incontestée chez les moyennes en 2019 et 2020.

- Avec l'Agence QMI

Plus de détails à venir...