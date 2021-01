Le pardon du Joker

Le paradoxe: cet individu qui lui-même fait face à de nombreuses accusations se voit, de par son titre et sa fonction, habilité à gracier des gens ayant commis des actes répréhensibles.

Il lui reste à peine quelques heures pour remettre sa longue liste de noms des personnes auxquelles il accordera la grâce présidentielle. Depuis quelques jours, des noms s’alignent, se biffent, s’effacent, se réécrivent.

Qui mérite cet honneur? Qui a versé un montant appréciable pour l’obtenir? Qui pourrait-être encore influent? Qui a su demeurer fidèle comme un bon chien de poche?

Bien sûr en haut de la liste, figure sa chère Ivanka et son insipide Jared.

Ses deux fils Donald Jr et Eric, qu’il faut absolument absoudre. Bannon, plus utile auprès du maître qu’en prison. Giuliani? Que faire de Giuliani? Est-ce qu’on peut encore en tirer quelque chose? Tantôt on l’efface, tantôt on le remet. Pauvre Giuliani, il est tombé si bas...

Ah misère que cette liste nous donne du souci! Et the Donald? Osera-t’-il s’amnistier lui-même? Il va bien falloir s’y résoudre puisqu’il a refusé de démissionner. Son vice-président aurait pris les rênes du pouvoir et se serait acquitté de cette tâche. Impossible, ça rappelle trop Nixon. Il ne supporte pas d’entendre ce nom, qui lui déclenche des crises d’urticaire.

Comme il adore créer l’événement, s’autogracier lui donne l’occasion rêvée de faire un dernier coup d’éclat avant de prendre congé.

En ce dernier jour de son règne, il vient de nous gratifier d’un ultime discours à la nation, au cours duquel il en a appelé à prier pour le succès de l’administration Biden.

Il y a de quoi être perplexe. Dénonçant les actes violents du 6 janvier dernier, il a invité ses sujets à s’élever au-dessus des rancœurs partisanes.

Ne nous berçons pas d’illusions, cette vedette de la téléréalité maîtrise parfaitement les clés et codes de l’image publique.

Il est conscient qu’il fallait imprégner un semblant de décorum à ce départ, comme il n’assistera pas à l’assermentation de son successeur, pas plus qu’il ne l’accueillera à la Maison-Blanche. La panthère slovène y est allée elle aussi d’un discours d’adieu, lu au télésouffleur et diffusé sur Twitter. Tous les gens du spectacle vous le diront, la sortie de scène doit être punchée.

Qu’est-ce que le Joker nous réserve demain pour le tomber du rideau?

En bons confinés, dès le petit déjeuner, nous serons rivés sur nos écrans de télé.