COVID-19: les femmes souffrent plus du télétravail

Les femmes souffrent plus de détresse en raison du télétravail forcé par la pandémie.

C’est ce qu’a soutenu le professeur au département de management de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, Jean-Pierre Brun, lors de la première journée des consultations concernant les effets de la pandémie sur la santé mentale.

«Il y a vraiment une question de genre qu’il faut prendre en considération, a-t-il affirmé. Ce qu’on voit à l’heure actuelle, c’est que la flexibilité exigée par le télétravail et la pandémie est essentiellement absorbée par les femmes.»

Dans le contexte actuel, ces dernières sont plus souvent appelées à s’occuper des devoirs à la maison et à trouver des activités de loisirs avec les enfants, notamment.

«Dans nos études qu’on a faites [...], on voit que chez les femmes le taux de détresse est plus important et ce n’est pas parce qu’elles sont plus faibles, mais c’est plutôt associé à leurs conditions socioéconomiques et sociales», a expliqué Jean-Pierre Brun.

Le volet de la santé mentale et du télétravail était le premier abordé lors de cette consultation non partisane menée sur deux jours par des parlementaires de l’Assemblée nationale en vue de l’élaboration du prochain plan d’action interministériel en santé mentale (PAISM).