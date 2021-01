Les Islanders, les «boas constricteurs» de l’Est

Jean-Gabriel Pageau a procuré la victoire aux Islanders de New York, lundi, en marquant l’unique but de la rencontre face aux Bruins de Boston.

Il s’agit de la deuxième victoire par jeu blanc aux trois premiers matchs des insulaires.

La clé, selon Pageau, c’est le fait que le club bénéficie de plus d’heures de repos en raison des courtes distances à parcourir face aux équipes de la nouvelle section Est.

«Après des matchs dans certaines villes, on rentre chez nous le soir même et on couche à la maison. On peut ainsi gagner beaucoup d’énergie», a-t-il raconté à JiC, mardi, sur TVA Sports.

Selon l’attaquant gatinois, ceci facilitera l’endurance dans un calendrier de 56 matchs où tous les duels seront rapprochés les uns des autres.

«On a moins de voyagement et pas de changements de fuseau horaire, contrairement à quand on voyageait dans l’Ouest. C’est un avantage aussi.»

Comme des «boas constricteurs»

Face aux Bruins, les Islanders ont attendu en troisième période pour ouvrir le pointage, mais ce ne fut pas de tout repos pour les perdants, qui ont tiré 27 fois sur Semyon Varlamov.

D’ailleurs, Pageau est d’accord avec la métaphore du «boa constricteur» utilisée par Jean-Charles Lajoie pour désigner le style de jeu que préconise le club: étouffer l’adversaire avant de l’achever.

«C’est le style de match qu’on aime jouer. On aime quand c’est serré et Barry Trotz met beaucoup l’emphase sur la structure, dit l’ancien des Sénateurs d’Ottawa. C’est vraiment important pour nous et on sait que c’est comme ça qu’on va gagner des matchs.»

Les Islanders auront à affronter des grosses pointures cette saison. En plus des Bruins, ils auront plusieurs rendez-vous avec les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie.

«Ce sont des équipes qui jouent des matchs des séries. Chaque soir, ce sont des matchs de quatre points.»

«Chaque soir, il faut que tous les détails [de l’exécution] soient à 100%.»