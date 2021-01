L’ex-proprio du Super Aqua Club peut rentrer chez lui

Deux ans après sa condamnation pour des agressions sexuelles sur trois mineurs, l’ex-propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet peut désormais rentrer chez lui.

« La Commission [des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)] est d’avis que votre plan de sortie est réaliste et en lien avec le travail amorcé concernant votre problématique », peut-on lire dans une décision rendue la semaine dernière, dont Le Journal a obtenu copie.

Réjean Julien Proulx pourra donc quitter la maison de transition où il séjourne depuis six mois.

Reconnu coupable d’agression sexuelle sur trois mineurs en février 2019, il a écopé de quatre ans de détention, dont il a purgé environ la moitié.

Proulx était en position d’autorité envers les victimes vulnérables et a longtemps réussi à acheter leur silence avec des cadeaux.

L’agresseur de 60 ans semble avoir cheminé passablement depuis l’été dernier.

À l’époque, la CLCC lui avait octroyé une semi-liberté contre l’avis des intervenants qui s’occupent de son dossier, « estimant que [ses] progrès étaient embryonnaires et insuffisants ».

L’ancien propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet, dans les Basses-Laurentides, ne se reconnaissait pas d’intérêt sexuel déviant et adoptait un discours plus intellectualisé que senti.

Proulx semble néanmoins avoir gagné la confiance de son équipe de gestion de cas depuis, puisque celle-ci a récemment signalé à la Commission qu’il n’avait plus besoin d’autant d’encadrement.

Saine alimentation et bouddhisme

Pendant l’année et demie qu’il a passée au pénitencier, il a su conserver un emploi et a changé de mode de vie. Il a commencé à s’entraîner, à manger sainement et à pratiquer le bouddhisme, en plus de demeurer sexuellement abstinent, lit-on dans la décision.

En maison de transition, il a poursuivi un suivi psychologique et sexologique et se serait montré « très réceptif aux conseils qui [lui] sont donnés ».

« La psychologue note que vos progrès sont positifs et elle vous décrit comme une personne très ouverte et qui fait preuve d’un niveau adéquat d’introspection », écrit-on dans la décision.

Conditions

Les commissaires Luc Chamberlain et Janie Fortin lui ont donc accordé une libération conditionnelle totale, moyennant certaines conditions.

Son risque de récidive étant évalué à modéré, Proulx devra toutefois s’abstenir d’être en présence de jeunes de moins de 16 ans jusqu’à la fin de sa peine.

Il devra aussi déclarer à son agent de libération conditionnelle toute relation amoureuse, sexuelle ou amicale avec un adulte exerçant un rôle parental.

La CLCC lui a aussi interdit de consommer de l’alcool.