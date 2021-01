L’optimisme concernant la fin de la pandémie s’effrite

L’espoir d’un été sans COVID-19 s’amenuise chez les Canadiens, selon un sondage dévoilé lundi.

Environ 47% des répondants ne croient pas que la pandémie sera enrayée pour la saison estivale, ce qui est bien moins que les 58% enregistrés à la mi-décembre, selon ce coup de sonde national d’Ipsos pour le réseau Global.

Néanmoins, les deux tiers des personnes interrogées estiment que la crise sera résorbée d’ici la fin de l’année et 79% croient que les vaccins vont limiter la propagation.

Les Québécois sont parmi les moins optimistes au pays, puisque seulement 42% jugent pouvoir passer un été sans COVID-19. Seuls les Albertains sont plus pessimistes, à 38%. Les répondants de la Saskatchewan et du Manitoba sont les plus confiants, à 56%.

Mais en ce qui concerne la possibilité que la pandémie soit endiguée d’ici la fin de l’année, les Québécois sont ceux qui y croient le moins au pays, car seulement 59% jugent que ce sera le cas. C’est moins que les Albertains, à 63 %, et bien inférieur aux résultats obtenus en Saskatchewan et au Manitoba, où 72% estiment que la pandémie sera maîtrisée d’ici la fin de 2021. Il s'agit du niveau d'optimisme le plus élevé au pays.

Ce sondage en ligne a été réalisé le 5 et 6 janvier derniers auprès de 1000 Canadiens, auprès d’un panel d’Ipsos.