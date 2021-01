Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés payants dans le monde

Netflix a annoncé mardi compter plus de 200 millions d’abonnés payants dans le monde, après une année favorable marquée par la pandémie et les confinements, et malgré une compétition accrue et une récente hausse de ses tarifs.

« Nous pensons que nous n’avons désormais plus besoin d’investissements extérieurs pour financer nos opérations au quotidien », a en outre annoncé le leader des plateformes de diffusion en continu dans son communiqué de résultats. Le titre du groupe bondissait de plus de 10 % à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.