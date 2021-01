Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 20 janvier:

«Chorus»

Séparés depuis la disparition de leur fils de 8 ans, un homme et une femme se retrouvent pour célébrer les funérailles de leur garçon chéri, dont le corps a été retrouvé, 10 ans plus tard. Drame québécois de François Delisle porté par Fanny Mallette, Sébastien Ricard, Geneviève Bujold et Pierre Curzi.

Mercredi, 10 h, ARTV.

«Une famille à l’école du monde»

Une famille part explorer ce qui se fait de plus beau et de plus sain sur notre planète, profitant de l’occasion pour calquer son mode de vie sur celui de la nature. Un documentaire dans lequel deux adultes et deux enfants visitent, pendant cinq ans, cinq continents.

Mercredi, 18 h, Planète+.

«Seuls et tout nus XL»

La nouvelle saison de l’émission met 13 survivalistes au défi pendant 40 jours, en plein soleil, dans le bassin du Selati situé en Afrique. Là-bas, lions, hyènes et crocodiles sont tout le contraire d’accueillants, surtout lorsque des humains mettent la main sur de la viande.

Mercredi, 19 h, Z.

«Unité canine»

L’intervention des forces de l’ordre et de leurs fidèles alliés à quatre pattes, les chiens, sera nécessaire sur une scène d’attaque au couteau, mais aussi afin de soutenir des pensionnaires d’un centre jeunesse qui ont besoin de se confier. Finale de la saison.

Mercredi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Sans rancune»

C’est au tour des coiffeuses d’être taquinées par Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy Desmarais. On se moque de leurs coupes de cheveux pour le moins originales et du fait qu’elles font toujours couler de l’eau trop chaude. Les complices veulent aussi savoir si elles savent garder un secret.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Beauty Shop»

Queen Latifah se transforme en coiffeuse et styliste le temps de cette comédie dans laquelle une femme décide d’ouvrir son propre salon à Atlanta. Elle en voit de toutes les couleurs - tant avec ses clientes que ses employés - alors qu’elle tente de concurrencer son ancien patron.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Dans les médias»

L’heure a sonné: il est temps de dresser un bilan médiatique de l’ère américaine où Donald Trump a dirigé les États-Unis. Steven Guilbeault vient parler d’encadrement lié aux géants du web et sur le plateau, l’animatrice Marie-Louise Arsenault reçoit la femme politique Manon Massé.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.