Rive-Sud de Québec: jumelé entièrement rénové, dans un quartier calme tout près des ponts

À première vue, ce jumelé situé à Saint-Romuald près de Québec semble bien ordinaire. C’est toutefois en y mettant les pieds que vous y découvrirez un décor moderne et parfaitement bien réfléchi où chaque objet est à sa place.

D’abord, une belle aire ouverte rassemble le salon, la salle à manger et la cuisine. Cet espace lumineux offre aussi beaucoup de rangement.

C’est un total de 50 000$ qui ont été investis dans les rénovations et améliorations de la propriété durant les dernières années.

Parmi ces dernières, on peut compter les planchers en érable, les comptoirs de quartz dans la cuisine et la salle de bain, les garde-corps d’escalier sur mesure, l’ajout de rangements modulaires dans l’entrée et la chambre des maîtres ainsi que l’installation d’une thermopompe/ climatiseur et d’un nouveau toit.

La propriété construite en 2018 possède trois chambres, dont deux au rez-de-chaussée, ainsi que deux salles de bain.

Le jumelé possède également un sous-sol parfaitement aménagé avec une grande salle familiale et même un espace gym. Une entrée indépendante donne également accès au sous-sol pour ceux qui voudraient un revenu supplémentaire.

Les futurs propriétaires pourront également profiter d’une cour intime, sans voisin arrière.

La propriété est présentement à vendre pour 285 000$ sur le site DuProprio.com.