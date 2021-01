Un cœur de mère enfin en paix

J’ai 74 ans et je viens vous dire MERCI pour votre sagesse et pour l’amour que vous mettez dans votre Courrier. Votre compréhension de la souffrance humaine et votre absence de préjugés me furent souvent salutaires. Plusieurs de vos réponses furent un baume pour mon cœur, en plus de m’avoir enseigné à pardonner, à me pardonner, à communiquer avec mes enfants, et à me retirer quand je sentais que la volonté de s’entendre n’était pas là.

Vous m’avez aidée à maintenir le dialogue vivant avec mes enfants, y compris dans certains moments difficiles. Vos enseignements m’ont appris que je ne pouvais pas être une bonne mère avec un de mes enfants et une mauvaise mère avec un autre. J’ai appris à relativiser.

Le plus ardu pour moi fut de comprendre que je suis la seule responsable de mon bonheur, et que j’ai le devoir de me faire respecter de mes enfants autant que j’ai celui de les respecter en retour. C’est à 72 ans que j’ai réussi à fermer la porte à l’un d’eux qui me faisait encore des crises d’ado rendu à 51 ans.

Depuis, ma santé s’est améliorée. À ma docteure de famille qui me suit depuis 25 ans et qui me demandait d’où venait un tel changement, j’ai répondu : « J’ai fermé la porte à un de mes enfants qui me reproche tout ce qui lui arrive ». Elle m’a félicitée. Depuis, je dors tellement bien, et ma joie de vivre est doucement revenue. Ce qui m’a rappelé deux maximes importantes : « Le temps arrange bien des choses » et « Laissons au temps, le temps de faire son œuvre ».

Merci, Louise, pour les graines de semence tombées dans ma cour. Merci à moi-même d’avoir pris le temps de les laisser germer et de m’être laissé inspirer par vos sages réponses. Avant la COVID, nous étions trois, parfois quatre au resto pour lire votre Courrier. Depuis qu’il n’y a plus de journaux là où on se réunissait, nous n’allons plus au resto en groupe. C’est pourquoi j’ai décidé de vous faire un petit coucou en souvenir de toutes les conversations que nous avons eues grâce à vous, une personne inspirée et inspirante.

Anonyme

C’est trop d’honneur que vous me faites mais que j’accepte humblement, tout en vous disant qu’une terre doit être prête à recevoir une semence pour qu’elle prenne racine et pousse.