Une leçon d’Emmanuel Macron à François Legault

Quelle belle leçon de « Maîtres chez nous » le gouvernement d’Emmanuel Macron vient-il de servir à François Legault en bloquant la mainmise d’Alimentation Couche-Tard sur le géant français de l’alimentation, Carrefour.

Vendredi dernier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a très clairement exprimé l’opposition du gouvernement français ainsi que du président Emmanuel Macron à la vente de Carrefour à Couche-Tard : « On ne cède pas l’un des grands distributeurs français », a-t-il déclaré à la télévision française.

Le ministre québécois de l’Économie Pierre Fitzgibbon a eu beau « être en contact avec l’Élysée pour promouvoir le fait que Couche-Tard pourrait être un bon propriétaire », cela n’a absolument rien donné.

FRUSTRATION

C’est évidemment très frustrant pour notre multinationale de se faire bloquer une aussi grosse « opportunité » qui lui aurait permis de s’implanter solidement en France.

C’est frustrant également pour le gouvernement Legault de constater qu’en affaires, le gouvernement français nous perçoit comme des prédateurs étrangers, et non des alliés ou des partenaires, contrairement à nous.

D’autant frustrant, que le gouvernement du Québec, lui, que ce soit sous les libéraux de Philippe Couillard, ou les caquistes de François Legault, n’a jamais levé le petit doigt pour s’opposer à la « vente » de la C Series à Airbus, ni à la vente de Camso à Michelin, ni à la vente de Bombardier Transport à Alstom.

LA BONTÉ QUÉBÉCOISE

Un « petit » rappel de notre bonté gouvernementale envers les multinationales françaises s’impose.

Prenons le super avion C Series de Bombardier, dans lequel le gouvernement Couillard a investi 1,3 milliard $. Après avoir injecté quelque 7 milliards de dollars dans le développement de cet avion, Bombardier en a cédé gratuitement le contrôle à Airbus. Et ce, avec la bénédiction de Québec, qui a par la suite vu son investissement dans l’A220 (nouvelle appellation de la C Series) fondre d’un milliard de dollars.

Passons maintenant à CAMSO, un fleuron québécois spécialisé dans la fabrication de chenilles pour motoneiges et engins agricoles ainsi que de pneus et chenilles pour la machinerie de construction.

Michelin a acquis CAMSO en 2018 pour la somme de deux milliards $. Qui étaient les principaux actionnaires de CAMSO ? La Caisse de dépôt et placement avec 36 % du capital-actions, le Fonds de solidarité de la FTQ avec 24 % et Desjardins Capital régional et coopératif 5 %.

Réaction de Philippe Couillard à la vente de CAMSO : « C’est très intéressant. Ce n’est pas à nous de dire aux entreprises privées quoi faire. Et du côté de la formation de François Legault, le député François Bonnardel trouvait que : « Cette transaction semble à première vue profitable. »

Troisième grande acquisition d’un autre fleuron québécois par une multinationale française : Bombardier Transport, dont la Caisse détient 32,5 % du capital-actions, a été achetée par Alstom. La transaction, qui n’a fait l’objet d’aucune réticence de la part du gouvernement Legault, est sur le point d’être finalisée.

En roulant sa part de Bombardier Transport dans Alstom, la Caisse de dépôt va devenir le plus « gros » actionnaire d’Alstom, avec 18 % de son capital-actions.

Il est important de rappeler que la Caisse avait préféré, pour son REM, acheter des trains indiens d’Alstom au lieu d’acquérir des trains québécois de Bombardier Transport dont elle était actionnaire !

Pendant que la Caisse optait pour ses trains indiens, le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, trouvait inconcevable que la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) puisse choisir des trains espagnols au détriment des trains français.

LEGAULT PARLE, MACRON AGIT

Après avoir vu trois fleurons québécois tomber entre les mains de multinationales françaises sans que Québec s’y oppose, convenons que le gouvernement français donne l’impression de faire preuve d’égocentrisme en bloquant la vente de Carrefour à Alimentation Couche-Tard.

On serait cependant malvenu de lui faire la morale sur le « Maîtres chez nous ».

Macron, lui, l’applique. Legault, lui, en parle beaucoup !