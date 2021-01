CÔTÉ THIBERT, Claudette



À Châteauguay, le 9 janvier 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Claudette Thibert, épouse de feu M. Lucien Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Laurent et Jocelyn (Sophie) ainsi que ses petits-enfants Jordane, Lauriane et Nathan.Soeur de feu Rolande, elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Nicole et Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, les rites funéraires se tiendront en privé.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200