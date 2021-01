LAMBERT, Réal



C'est avec beaucoup de tristesse, que nous annonçons le départ subit, à l'âge de 85 ans de Monsieur Réal Lambert, époux de Madame Jeannine Jeannotte, natif de Ste-Perpétue.Monsieur Lambert est décédé des suites de complications liées à la COVID-19 à l'hôpital Ste-Croix de Drummondville le 13 janvier 2021.Monsieur Lambert laisse dans le deuil son épouse Jeannine, son fils Marc (Madeleine Couture), sa fille feu Luce, ses petits-fils Alexandre (Sonia Meganck), Matthieu (Mylène Lampron) et son arrière-petit-fils Emerick. Il était le frère de Gisèle (feu Henri-Georges Lemaire), feu Jeanne-Mance (feu Rosaire Mutin), feu Julien (feu Georgette Parent), feu Stella, feu Suzanne (feu François Paquin), feu Denise, feu Germain Courchesne (Elyzabeth Methot), feu Raymond (feu Christine Forget), feu Ninette (André Lachoix). Il était le beau-frère de feu Charles-Edouard Jeannotte (Rachelle Dubé), feu Jean-Paul Jeannotte (Jeannette Devine), feu Georges-Etienne Jeannotte, feu Gertrude Jeannotte, feu Jeanne-D'arc (feu Jacques Corbeil), Luce Jeannotte (Roger Lacroix), Suzanne Jeannotte. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que de très nombreux parents et amis.Monsieur Lambert était un passionné de politique et d'agriculture, homme généreux et attentionné, soucieux de ses proches et de sa communauté. Sa famille et ses proches garderont de lui de précieux souvenirs.Nous tenons à remercier le personnel soignant de l'hôpital Ste-Croix pour leur grande humanité et dévouement.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Jean-Pierre Despins.