LACHAÎNE, Odette



À Laval, le 16 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, Mme Odette Lachaîne a rendu son dernier souffle dans la sérénité, entourée de son frère Marc et de Yolande.Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux chéris Francis et Hugo ainsi que plusieurs autres parents et amis.On se rappellera d'Odette pour sa grande générosité et son oeuvre.La famille accueillera parents et amis sur invitation seulement, le samedi 23 janvier 2021 à la chapelle du complexe funéraire :La famille sera reconnaissante des dons offerts à une fondation à votre guise.