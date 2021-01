DRAPEAU, Léonce



La famille de Léonce Drapeau a le regret d'annoncer son décès survenu le vendredi 15 janvier 2021 à Montréal à l'âge de 96 ans et 7 mois. Né à Normandin au Lac-St-Jean, il était le fils de Joseph Drapeau et de Maria Marois.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, il n'y aura pas de funérailles. Les cendres seront déposées au cimetière de Normandin au printemps.