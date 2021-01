DUCHESNE, Aurore

(née Bolduc)



À Ormstown, est décédée, le 17 janvier 2021, Aurore Bolduc à l'âge de 97 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Camille et Monique, ses petits-enfants Jérémy et Alexandre, ses soeurs Thérèse et Lucienne, sa belle-soeur et son beau-frère Gilberte et Laurier Latulippe.Prédécédée de son époux Aurélien (Aurel) Duchesne, de ses parents Joseph Bolduc et Olivine Reid, frères, soeurs et plusieurs parents et amis.Aurore a toujours aimé travailler avec ses mains qui demeurèrent actives toute sa vie. Outre le tissage, ses passions incluaient le jardinage et la mise en conserve du fruit de ses récoltes.La famille remercie le personnel du CHO, spécialement le personnel du 2e étage, pour les bons soins.En sa mémoire, les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au, 65, rue Hector, Ormstown, QC, J0S 1K0, ou à l'organisme pour lequel Aurore s'est dévouée durant plusieurs années, lesoù les dons peuvent être effectués par chèque à l'ordre des Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial, 28 rue Gale, Ormstown, QC, J0S 1K0, ou par virement Interac àEn raison des circonstances, les funérailles et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INC.ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com