BESNER, Ninon



Native de St-Clet, fille de feu Madeleine Gauthier et de feu Florent Besner, Ninon est décédée le 23 décembre 2020 à Laval, terrassée par un cancer agressif.Elle laisse dans le deuil son conjoint François Rousseau, ses trois fils Jordan (Élaine), Yanouk, Martial (Vicky), ainsi que plusieurs membres des familles Besner et Rousseau (frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, son oncle Gilles, ses tantes Réjane et Jeannine, neveux et nièces, cousins et cousines).En raison de la situation actuelle (Covid), une cérémonie sera célébrée à une date ultérieure.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.