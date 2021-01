MAGGIO AMALFI, Rosa



C'est avec grande tristesse que la famille annonce le décès de Rosa Maggio Amalfi le samedi 16 janvier 2021 à l'âge de 90 ans. Elle est décédée en paix à la résidence le Manoir de Verdun, elle était veuve de Domenico Amalfi.Elle manquera grandement à ses enfants aimants: Rosa (Alberto), Philip (Mary), Peter (Rosie) et Fortunato (Angela), ses petits-enfants Domenic, Carlo (Aurélie), Roberto (Maria), Giacomo (Selvaggia), Domenico (Alessia), Nicholas et Julian, ainsi qu'à ses arrière-petits-enfants Serena, Sofia et Christian; sa soeur Nunziata (Salvatore) et son frère Franco (Concetta), ses défunts beaux-frères Pietro et Mario, son beau-frère Salvator (Maria), ses belles-soeurs Maria et Giuseppina ainsi qu'à tous ses neveux, cousins et amis.Dû aux restrictions gouvernementales, le service funéraire sera privé. Nous vous invitons à participer à la cérémonie funéraire via facebook "Église Madre dei Cristiani" le vendredi 22 janvier 2021 à 12h.Des dons à la Fondation Manoir-de-Verdun peuvent être faits en sa mémoire. Nous aimerions remercier les employés de la résidence.