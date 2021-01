LACOSTE, Paul-Emile



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul-Emile Lacoste survenu le 12 janvier 2021 à l'aube de ses 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Yelle, ses enfants Claude (Lucie), Lucie (Normand), Francine (Daniel) et Pierre (Tania), son frère Roger (Jeanne), sa soeur Denise (Normand), ses 11 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces.Nous nous souviendrons du bonheur qu'il nous a procuré durant toute sa vie. Il restera à tout jamais dans nos coeurs.En ce temps peu propice aux rencontres, la famille se réunira en toute intimité pour honorer la vie de cet homme si exceptionnel.Au lieu de fleurs, des dons à l'organisme de votre choix seraient appréciés.MICHEL THÉRIAULT INC.www.rfmtheriault.ca