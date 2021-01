CHAGNON, Jeannine



À l'hôpital Pierre-Boucher est décédée le 13 janvier 2021, à l'âge de 75 ans, Jeannine Chagnon, fille de feu Jérôme Chagnon et de feu Marguerite Collette, demeurant à Verchères.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse et Suzanne (Jean-Yves Langlois), son frère Robert, sa nièce Isabelle, son neveu Alain et sa cousine Mariette.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de funérailles et elle sera inhumée.Elle remercie parents et amis ainsi que le personnel soignant de l'hôpital Pierre-Boucher.Des dons à l'hôpital Pierre-Boucher seraient beaucoup appréciés.