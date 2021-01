DUPUIS, Lyne



À Longueuil, le 15 janvier 2021, est décédée à l'âge de 62 ans, madame Lyne Dupuis, épouse de monsieur Jacques Landry.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Karine (Jean-François), ses petites-filles Alice et Chloé, sa soeur Nicole (Jacques), ses beaux-frères et belles-soeurs Richard (Solange) et Yves (Nathalie), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Compte tenu des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu en toute intimité, en privé.