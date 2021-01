BERNIER, Jean-Pantaléon



Le 11 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Pantaléon Bernier, époux de madame Thérèse Purcell.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Mai), Sylvain, Jean (Caroline), Claude (Mélanie), Suzy (Dominic), ses petits-enfants Samuel, Justin, Sarah, Catherine, Maude, Nicolas, Charles-Olivier, Thomas, Vincent, Maxime, Simon, Charles, Maya, Mathieu, ses arrière-petits-enfants Alysun et Sunny, ses frères et soeurs Michel (Fabienne), Marguerite (feu Marcel), feu Firmin (Carmen), Annette (Guy), ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, la famille recevra les condoléléances sur invitation seulement.Un don à la Société Alzheimer serait grandement apprécié.