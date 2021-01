HALL, Gilles W.



Est décédé à LaSalle, le 14 janvier, à quelques heures de sa 74e année, M. Gilles W. Hall, fils de feu Eva Trudeau et de feu Marcel Hall.Il laisse dans le deuil son épouse Cécile Léger, ses deux filles Nathalie Hall (Sylvain Sauvageau) et Manon, ses deux petits-enfants William et Jasmine. Il était aussi le frère de Lorraine Hall (Michel Grenier) et de Ghislaine Hall. Il laisse dans le deuil de nombreux cousins et cousines.Dans sa paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de LaSalle, il s'est engagé avec générosité comme responsable du bazar annuel, comme membre de la chorale et marguillier.Les funérailles catholiques, présidées par le beau-frère du défunt, le curé Pierre Léger, seront célébrées le samedi 23 janvier, à 10h, à l'église des Saints-Anges de Lachine. Ouverture des portes à 9h30. Les cendres seront déposées dans le columbarium des Saints-Martyrs-Canadiens de la même paroisse.Seules 25 personnes pourront être présentes dans l'église mais la célébration sera diffusée surwww.facebook.com/lessaintsangesdelachineNous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer la certitude de la vie au-delà de la mort.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC LaSalle qui a accompagné Gilles dans les 5 derniers mois.