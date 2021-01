BETITO, Bella "Gamila"



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Bella "Gamila" Betito aux amis et membres de sa famille des quatre coins de ce monde.Bella nous a quittés le lundi 18 janvier 2021 après une brève mais vaillante bataille contre la maladie de Parkinson et la démence.Fille de feu Sion et Rebecca Betito, épouse de feu Jacques Betito, mère de David, soeur d'Elie, belle-soeur bien-aimée, tante, cousine et amie de plusieurs, elle a su forger des alliances éternelles grâce à son travail dans l'entreprise familiale,à Repentigny, le tremplin vers de grandes aventures. Citons entre autres les relations avec les clients pour L'Expo 67, mannequin de mode, l'achat de mode pour les grands magasins Eaton, le marchandisage et les ventes pour les grandes marques de créateurs et enfin, la gestion de la production de vêtements dans les usines situées partout dans le monde. Bien qu'elle ait été tout aussi à l'aise de travailler en Asie, en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud et centrale, elle était également connue pour ne jamais être trop loin afin de contribuer à des organismes de bienfaisance locaux et d'entretenir les liens avec ceux qu'elle aimait.Veuillez noter qu'en raison des restrictions du COVID, les funérailles se feront près du tombeau. Les funérailles et shiva sont strictement privées.La famille tient à dire merci aux infirmières et PAB de l'unité de soins palliatifs et de l'unité de soins gériatriques D6 de l'Hôpital général Juif.Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire sont priées de soutenir la Clinique mémoire de l'Hôpital général juif en communiquant avec la Fondation de l'HGJ au (514) 340-8251 ou en suivant le lien suivant:PAPERMAN & FILS