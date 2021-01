Bleu Jeans Bleu au ComediHa! Fest: un gala réinventé avec brio!

Il est parfois risqué de dire qu’on veut réinventer les choses. Bleu Jeans Bleu promettait de «réinventer» la formule du gala d’humour traditionnel avec son Gala ComediHa!, capté mercredi soir au Capitole. Mais c'est mission accomplie puisqu'ils ont relevé le défi avec brio, offrant une soirée costaude, drôle et relevée, à laquelle était conviés plus d’une vingtaine d’artistes invités.

Juste à imaginer ce qu’a dû être la «logistique COVID» en coulisses, on avait mal à la tête. Mais ce fut tellement réussi qu’on espère revoir la formule de cette soirée concept dans le futur, rafraîchissante, mais surtout, vraiment divertissante. Chapeau au réalisateur Jean-François Blais, qui a signé le meilleur gala présenté jusqu’à maintenant sur ComediHa.TV, qui était fabriqué comme un seul long sketch.

Jonglant entre l’animation et le stand-up, Mathieu Lafontaine a été parfait, ne sortant jamais de son personnage de Claude Cobra. Le concept? Une «soirée spaghat, avec les petits pains emballés, les assiettes en carton et le petit pouding au riz. Mais si tu n'as pas de denim, pas de dessert!» a-t-il averti entre J’ai mangé trop de patates frites et J’te gâte all dressed.

Photo Stevens LeBlanc

Tous les artistes qui se sont greffés à eux avaient écrits des numéros spécialement pour cette soirée communautaire. En premier lieu, Phil Roy est venu servir un fabuleux bien cuit à Claude Cobra et sa gang, qu’il a traité de «voleurs de jobs».

«Un gala d’humour animé par un groupe de musique, over my dead body! As-tu déjà vu ça Jean-Marc Parent qui vous chante Noël? (...) Avec vos chapeaux, êtes-vous un band ou une fanfare? Vous avez l’air des cousins pas fiables de Mary Poppins», a-t-il lancé.

Photo Stevens LeBlanc

Entre des apparitions de Louis-Jean Cormier et Sylvain Cossette, la musique absurde était au menu avec les Appendices Julien Corriveau et Jean-François Provençal, Daniel Grenier, et le roi de la chansonnette virale Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui nous a fait cadeau de trois chansons, dont une exclusivité. Jean-François Mercier et Michel Barrette se sont chargés d’une portion stand-up.

Photo Stevens LeBlanc

Beaucoup de belles idées

Mais c’est dans les numéros collectifs qu’on y a retrouvé le plus de plaisir. Bleu Jeans Bleu a eu l’idée d’inviter «la vedette qui peut faire toutes les autres», André-Philippe Gagnon, qui a imité à la perfection François Legault, Francis Cabrel, Charles Aznavour, et même Claude Cobra, avec qui il a chanté Coton ouaté, en duo.

Arnaud Soly et Jean-Marc Généreux se sont livrés un «dance battle» hilarant sur Le king de la danse en ligne.

Photo Stevens LeBlanc

Les couples Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette, ainsi que Tammy Verge et Antoine Vézina ont pris part au très comique numéro musical Phrases fromagées. Puisqu’il était malheureusement impossible d’avoir Céline, avec qui le groupe a chanté au Centre Bell, Bleu Jeans Bleu a fait passer des auditions à P-A Méthot, Véronique Claveau et la dragqueen Gisèle Lullaby.

En toute fin, Bruno Landry, déguisé en Ringo Rinfret, a poussé la note sur Vulnérable comme un bébé chat. Plusieurs invités étaient réunis pour chanter Achetez-donc nos records, segment auquel a participé presque tous les invités, en plus de 2 Frères, Vincent Vallières, Jean-François Breau, Marc Hervieux, France D’Amour et Brigitte Boisjoli en vidéo. Ça concluait, dans une fête comme ça fait longtemps qu'on en a vu, un long mais excellent gala.

Faits saillants:

Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau anime jeudi soir un Gala ComediHa! sur la plateforme ComediHa.TV.