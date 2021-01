Burkina Faso: un prêtre porté disparu dans le sud-ouest (archevêque)

Ouagadougou | Un prêtre catholique est porté disparu dans la région de Banfora dans le sud-ouest du Burkina Faso proche de la Côte d'Ivoire et du Mali, a annoncé mercredi l'archevêché de la région, suscitant des craintes d'un enlèvement dans ce pays en proie à de nombreuses attaques djihadistes.

«L'abbé Rodrigue Sanon, curé de la paroisse Notre Dame de Soubaganyedougou, est porté disparu ce 19 janvier», a annoncé Mgr Lucas Kalfa Sanou dans un communiqué mercredi.

«Il avait quitté Soubaganyedougou pour Banfora afin de participer à une réunion mais n'est jamais arrivé à destination», a-t-il précisé, ajoutant que l'archevêché a «saisi les autorités compétentes qui mettent tout en œuvre pour le rechercher».

Selon des habitants de Banfora, le véhicule du curé a été retrouvé sur l'axe menant à Banfora, laissant craindre un enlèvement par des groupes armés, dont certains affiliés à des nébuleuses djihadistes.

Une source sécuritaire jointe par l'AFP a indiqué que «l'alerte a été donnée dans l'après-midi et des opérations de ratissage ont été menées» dès la disparition mais «aucune trace de lui» n'avait été retrouvée mercredi matin.

Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis cinq ans, surtout dans le nord et l'est du territoire.

Ces attaques, qui ciblent également des églises et des religieux, ont fait près de 1100 morts et plus d'un million de déplacés depuis 2015, dans ce pays sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest.

Mi-août, le grand imam de Djibo et président de la communauté musulmane de cette importante ville du nord, Souaibou Cissé, avait été retrouvé mort trois jours après son enlèvement par un groupe d'individus armés qui avaient intercepté le car dans lequel il voyageait.

Un an plus tôt, en mars 2019, le curé de la même ville (Djibo) avait également été enlevé sur l'axe Botogui-Djibo, selon l’évêque de Dori Mgr Laurent Dabiré.

Le 15 février 2018, le père César Fernandez, missionnaire espagnol, avait été tué dans le centre du Burkina.