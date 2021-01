SAUVÉ, Robert



À Beauharnois, le 15 janvier 2021 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Robert Sauvé, époux de Mme Agathe Schinck.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille cadette Chantal, son fils Richard et ses enfants: Cédoine (Denis), Séphira et son fils Jayden, Abdoulaye Adam (Nastasja) et Jouanie (Tomy), son fils Alain (Chrystiane Veilleux) et leurs enfants: Marylène (Simon) et leurs enfants: Florent, Estelle, Solane, Adélie et Hannaé, Raphaëlle (Rémi) et leurs enfants: Salix, Phloème, Véda, Isalys et Joram, Michaël, KariAnne et Shanelle.Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront en privé. Il reposera ultérieurement au cimetière Très St-Sacrement de Howick.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québecwww.fondationoiiq.orgLa famille tient à remercier le personnel soignant du Pavillon de Beauharnois et l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Robert.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200