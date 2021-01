LIVERNOCHE (née GENDREAU)

Lise



C'est avec une immense tristesse que nous avons le regret d'annoncer le décès de notre mère adorée, Madame Lise Livernoche, née Gendreau, à l'âge de 87 ans, épouse de feu Martial Livernoche. Le décès est survenu à la Résidence Riviera dans l'après-midi du 7 janvier 2021 des suites d'une longue maladie.Elle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne (feu Roméo Lusignan), ses quatre garçons Daniel (Élise Caron), Denis (Mariola Czezyk), René (Joëlle Nadeau) et Guy (Marie-Ève Pelletier), ses neuf petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Christine Gendreau (feu Dr Cécil Gendreau), de nombreux neveux, nièces et ami.es très chers.Si la Direction de la santé publique le permet, nous pourrons tenir un service commémoratif élargi. Une accalmie éventuelle sur ce front laisse espérer que nous pourrons lui rendre un dernier hommage au cours de l'été. Vous êtes également invités à laisser vos messages de condoléances aux membres de la famille à l'adresse courriel suivante :