Nos efforts pour limiter la transmission de la COVID-19 portent fruit.

La discussion publique porte pourtant en grande partie sur la recherche des récalcitrants, covidiots et autres touristatas responsables de la hausse du nombre de personnes hospitalisées. Quand on regarde les chiffres fournis par l’INSPQ, on constate toutefois que les restrictions que les Québécois s’imposent paient.

Taux à la baisse

Le Québec a connu deux pics de cas quotidiens pendant la pause des fêtes, l’un à 2875 cas, le 29 décembre, et l’autre à 2881, le 6 janvier. Ça a décliné jusqu’à 1386 nouveaux cas, hier.

Ça se confirme quand on regarde le taux de positivité des personnes testées. On a atteint 11,2 % de cas positifs, le 2 janvier, et on avait baissé de près de la moitié, à 6,6 %, dimanche dernier.

Ces indicateurs nous montrent qu’une vingtaine de jours après la fermeture des écoles, une dizaine de jours après celle des magasins et avant même l’annonce du couvre-feu, la courbe commençait à s’aplatir. Les spécialistes disent que ça prend de deux à trois semaines avant que de nouvelles mesures ne fassent sentir leurs effets et ça en prendra encore quelques-unes avant qu’on ne respire mieux dans les hôpitaux.

Se féliciter

On fait rarement des reportages sur les trains qui arrivent à l’heure et on pourrait remplir des milliers de pages avec des histoires de covidiots ou de touristatas.

Quand on regarde le portrait d’ensemble, il est toutefois juste de constater qu’une majorité de Québécois respectent les règles. La maison Léger a mesuré que 46 % des gens avaient visité d’autres personnes pendant les fêtes, c’est vrai, mais rappelons que les personnes seules avaient le droit de recevoir et d’être reçues.

Bref, cessons de nous taper sur la tête et félicitons-nous pour nos sacrifices consentis. Il y a bien plus de motivation pour continuer dans le fait de constater que ça vaut la peine qu’en essayant de nous faire croire que ça ne donne rien.