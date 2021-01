Comment choisit-on les voitures de l’année?

Ces derniers jours, les gagnants des prix de la Voiture, du Véhicule utilitaire et du Camion nord-américains (NACTOY) de l'année ont été annoncés.

Les Hyundai Elantra, Ford Mustang Mach-E et Ford F-150 sont respectivement les récipiendaires de ces prix.

Dans le cadre du plus récent épisode de Podcast de chars diffusé sur QUB Radio, Marc-André Gauthier et Germain Goyer se sont penchés sur le processus de sélection des modèles considérés pour ces prestigieux prix. Ils se sont également prononcés sur le choix des gagnants et des finalistes.

Ils ont aussi échangé à propos de véhicules ayant remporté ces prix par le passé et qui se sont avérés, par la suite, ne pas être d’excellents achats...