Comment se comporter avec les visiteurs importuns?

Je lisais avec un sourire au coin des lèvres, les commentaires de Caro, cette dame qui te disait ce matin à quel point une connaissance de ses parents importunait la famille chaque fois qu’elle se pointait chez eux, toujours à l’heure des repas.

Ça m’a ramenée à mes 15 ans, dans la demeure de mes parents. Une cousine de mon père, qui demeurait exactement en face de chez nous, nous faisait le même coup presque quotidiennement. Une tonne d’images de scènes familiales, toutes plus ou moins drôles les unes que les autres, me sont revenues en mémoire.

Un jour que ma mère allait enfin lui en faire le reproche, elle a lancé à brûle-pourpoint : « Tu dois me trouver pas mal achalante de toujours venir vous visiter à l’heure des repas ? » Devant la stupéfaction de ma mère qui croyait qu’elle avait deviné ce qu’elle s’apprêtait à lui dire, elle a ajouté : « Vois-tu, le fait de regarder tes enfants manger avec autant d’appétit, ça me donne de l’appétit à moi-même. Comme ensuite je retourne chez moi et que j’ai faim, je me prépare un vrai repas, au lieu de grignoter une tartine de confiture, ou quelques biscuits sur le coin du comptoir, pour déprimer ensuite. »

C’est ainsi que ma mère avait compris que la cousine en question, qui vivait seule, se servait un peu de notre vie de famille pour lui servir d’apéritif. Le fait était d’autant plus évident que nous étions la seule parenté de cette cousine, veuve et sans enfants, dans les environs. Comme j’aime lire ton Courrier chaque matin, je me suis dit que ma petite expérience personnelle pourrait peut-être aider cette personne à accepter ce qui lui semble inacceptable.

Mimi

Même s’il se peut que les choses ne se passent pas aussi simplement dans son cas que dans celui de votre mère, votre histoire personnelle est inspirante et servira peut-être à faire cheminer cette personne dans sa volonté de faire savoir ce qu’elle pense à sa voisine. Une chose est sûre cependant, il va falloir qu’elle se décide à exprimer enfin son malaise à sa voisine pour que celle-ci comprenne. Malheureusement, bien des gens en sont incapables, même si c’est extrêmement libérateur, comparé au poids engendré par quelque chose qui nous met en rogne.