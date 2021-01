Connor McDavid a le dessus sur Auston Matthews

Dans un duel à saveur défensive, Connor McDavid a eu le dessus sur Auston Matthews en aidant les Oilers d’Edmonton à l’emporter 3 à 1 contre les Maple Leafs, mercredi à Toronto.

McDavid a récolté deux mentions d’aide sur les filets de ses coéquipiers Leon Draisaitl et Josh Archibald en troisième période. Le premier but de la saison de Draisaitl a fait la différence, tandis qu’Archibald a inscrit le filet d’assurance dans une cage déserte.

Matthews a malgré tout fait bouger les cordages pour les favoris locaux en trompant la vigilance de Mikko Koskinen d’un angle très restreint. Le Finlandais a finalement réalisé 25 arrêts pour signer une deuxième victoire cette saison.

Contre son camp

Le premier but de la rencontre a été l’œuvre de Jimmy Vesey dans son propre filet. Souhaitant envoyer la rondelle dans le coin de la patinoire alors qu’il était tout près de son gardien Frederik Andersen, Vesey a envoyé la rondelle sur le patin de son coéquipier Jake Muzzin et celle-ci a terminé sa course dans le filet. Le but est allé à la fiche de Kailer Yamamoto.

Andersen n’a été mis à l’épreuve que 22 fois. Les Oilers ont par ailleurs cumulé la moitié de leurs tirs en troisième période uniquement.

Les deux clubs croiseront le fer une fois de plus vendredi soir.