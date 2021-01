MARANDOLA, André



À L'Assomption, le 10 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé André Marandola.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Marandola, ses enfants: Annie (Roland) et Michel, ses petits-fils: Gabriel et Marc-Antoine, sa soeur Denise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de L'Assomption pour leurs excellents soins.Dû aux circonstances actuelles, la famille se réunira en toute intimité.