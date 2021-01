[EN DIRECT] Journée historique aux États-Unis : les commentaires et analyses de nos experts

Après quatre tumultueuses années, Donald Trump quitte la présidence des États-Unis d’Amérique. Son successeur, Joe Biden, deviendra aujourd’hui le 46e président au terme d’une cérémonie à Washington.

Nos analystes et chroniqueurs livreront, en direct, leurs commentaires et analyses sur cette journée historique.

9 h | Ainsi, s’envole de Washington la pire crapule à avoir pris la direction d’une démocratie occidentale depuis la Seconde guerre mondiale. Et ce n’est pas une insulte envers les Américains de le dire : ils n’ont jamais été une majorité à voter pour lui, ils ne l’ont jamais aimé tel qu’il l’aurait voulu. - Claude Villeneuve

AFP

9 h | L’avion du pire président de l’histoire des États-Unis vient de s’envoler de la base d’Andrews près de Washington vers la Floride. Bon débarras! Avant de partir, il a prononcé un bref discours débordant de superlatifs pompeux et de mensonges où il a surtout, à son habitude, parlé de lui-même. «Nous reviendrons» a-t-il menacé.

- Normand Lester

AFP

8 h 30 | Tout au long de sa présidence, Donald Trump s’est approprié les attributs de la présidence, comme s’ils lui appartenaient en propre, utilisant souvent l’avion Air Force One comme décor. On le voit faire la même chose ce matin, paradant dans l’hélicoptère Marine One.

- Claude Villeneuve