BEAUDRY, Marie



Le 9 janvier 2021, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Marie Beaudry, épouse de M. Rolland Desautels.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Benoit) et Daniel (et sa conjointe), ses petits-enfants Laurence et Simon, sa soeur et ses frères Marie-Hélène, Clément (Dolorès), et feu Marcel, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.