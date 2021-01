Finis les complexes pour le CH

En trois matchs, le Canadien a lancé un message haut et fort : ça va brasser ! Il sera dangereux et il dégage une belle assurance.

On a déjà vu des départs canon à Montréal en 2015 et 2016 sous Michel Therrien avec des équipes fragiles, mais c’était presque de l’imposture. Aujourd’hui, la formation est solide et ça promet.

En 2015, le Tricolore avait gagné ses neuf premiers matchs. En 2016, il avait une fiche de 13-1-1 après les 15 premières rencontres, incluant une séquence de huit victoires. Malheureusement, les choses ont mal tourné dans les deux cas par la suite et c’était quasiment inévitable.

Bon, il y a eu de la malchance en 2015-2016 puisque la saison de Carey Price s’était terminée le 25 novembre. La campagne 2016-2017 a pris une mauvaise tournure après le fameux regard de Price vers Therrien, le 16 décembre 2016, dans une défaite contre les Sharks de San Jose, au Centre Bell. Le 14 février, Therrien était congédié.

À l’époque, tout reposait sur les épaules de Price et malgré son brio, on sentait que l’équipe n’allait pas résister, surtout en deuxième moitié lorsque le jeu se corse et que les poids lourds s’imposent. Il manquait des pièces au casse-tête.

Aujourd’hui, tous les éléments sont en place. Claude Julien dirige une équipe qui a de la vitesse, du poids et de la relève à toutes les positions. La profondeur sera d’ailleurs la clé du succès en 2021. Malgré tout leur talent, Connor McDavid et Leon Draisaitl aimeraient certainement être mieux entourés à Edmonton.

Après trois matchs, il est clair que le Tricolore n’a pas vraiment de faiblesse, à part peut-être l’absence d’un joueur de centre étoile. Julien a tous les atouts pour diriger à son goût et jouer avec ses combinaisons, que ce soit à l’attaque, à l’arrière et même devant le filet. On va voir Julien à son meilleur.

Belle progression

Je craignais un début de saison cahoteux, le temps que tout le monde s’ajuste, mais je suis impressionné et l’équipe progresse de match en match.

Dans la défaite en prolongation à Toronto lors du match d’ouverture, on a vu de très belles choses, mais les pénalités ont fait mal. C’était mieux à Edmonton samedi, et meilleur encore lundi soir dans la seconde victoire sur les Oilers. Le Canadien a été la meilleure équipe dans ses trois matchs.

J’ai d’ailleurs l’impression que le Tricolore sera la meilleure formation sur la patinoire neuf fois sur dix cette saison. Voilà qui serait nouveau.

Autant le Canadien était surpris d’être au sommet du classement en 2015 et en 2016, autant je sens qu’il croit que c’est sa place aujourd’hui.

Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu à Montréal un ailier de puissance comme Josh Anderson et même Tyler Toffoli. À l’arrière, le jeune Alexander Romanov est épatant. Il a confiance en ses moyens et il n’a pas peur d’oser. Il a tout un tir et sur son but, lundi, plusieurs jeunes auraient passé à un vétéran plutôt que de tirer. Il est déjà très fort physiquement.

J’ai aussi aimé la réponse de Ben Chiarot qui a jeté les gants à Toronto face au dur à cuire, Wayne Simmonds. Les Canadiens ne se feront plus

intimider.

Price et Allen solides

Et que dire des gardiens de but ?

Après sa superbe performance à Edmonton, je serais revenu avec Price lundi, mais c’est bien d’avoir donné la chance à Jake Allen, qui a ainsi pu briser la glace avec le CH. Rien à voir avec Keith Kinkaid. Il gagnera sa part de matchs.

Allen s’est comporté comme un premier gardien. Il était toujours en équilibre et en bonne position, alors que le numéro un des Oilers, Mikko Koskinen, était tout croche.

Avec Price, Allen, une défensive améliorée et Claude Julien aux commandes, le Canadien sera dans la lutte pour le trophée Jennings. Même l’attaque massive fonctionne. J’ai déjà hâte au prochain match.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

ENTREFILETS

Triste feuilleton

C’est dommage de voir ce qui se passe à Columbus avec Pierre-Luc Dubois. Son entraîneur, John Tortorella, n’est pas facile et je n’approuve pas toujours ses méthodes, mais il sait tirer le meilleur de ses joueurs. À mon avis, le plus gros problème n’est pas Tortorella. Il faudrait regarder du côté du directeur général Jarmo Kekalainen, qui ne semble pas vouloir payer le prix pour garder les joueurs vedettes à Columbus. Je crois qu’on n’en serait pas là aujourd’hui si Kekalainen avait accordé un contrat de sept ou huit ans à Dubois, comme les Sabres de Buffalo l’ont fait avec Jack Eichel. Je donne crédit à Dubois, toutefois, qui se présente tous les soirs et qui a marqué le but gagnant contre Detroit, lundi.

Dubois à Montréal ?

À mon avis, Pierre-Luc Dubois ne terminera pas la saison à Columbus. La pancarte « à vendre » est plantée. J’aimerais le voir avec le Canadien et Marc Bergevin va faire son offre. Il a des munitions pour transiger, mais quel sera le prix demandé ? Je crois que ça va prendre un certain temps avant que Dubois ne change d’adresse. Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, aura des offres, mais en même temps, s’il n’a pas accordé le contrat de joueur de concession à Dubois, ça ne renforcit pas sa position. Demandera-t-il plus à Bergevin parce que Dubois est un Québécois ? À suivre...

Varlamov en feu

Mon ancien coéquipier chez les Capitals de Washington Semyon Varlamov est tout feu tout flamme. Il a réalisé deux jeux blancs d’affilée avec les Islanders à ses deux premiers matchs. Les Islanders seront à nouveau dans la course au trophée Jennings et c’est la signature de l’entraîneur Barry Trotz. Varlamov a dû rater le match de samedi après avoir reçu un tir au visage avant le match par un coéquipier. Il ne devait pas être content. Je recevais rarement un tir plus haut que mes jambières lors des séances d’échauffement. Aujourd’hui, les joueurs cherchent à marquer dans ces moments. Ce n’est pas le but de l’exercice.