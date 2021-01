France: désavoué, un dessinateur de presse quitte Le Monde

Le dessinateur de presse Xavier Gorce a annoncé mercredi qu’il ne travaillerait plus pour le journal français Le Monde, jugeant que « la liberté ne se négocie pas », après que le quotidien a qualifié d’ « erreur » la publication d’un de ses dessins sur l’inceste, qui avait choqué des internautes.

« J’annonce que je décide immédiatement de cesser de travailler pour Le Monde. Décision personnelle, unilatérale et définitive. La liberté ne se négocie pas. Mes dessins continueront. D’autres annonces à suivre », a fait savoir sur Twitter le dessinateur des « indégivrables », qui travaillait de longue date avec le journal français.

La direction du Monde s’était excusée mardi pour un de ses dessins diffusé dans une newsletter, qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, reconnaissant qu’il avait pu choquer et assurant qu’il n’aurait « pas dû être publié ».

Ce dessin montrait un jeune pingouin demandant à un congénère: « si j’ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste?».

Certains utilisateurs des réseaux sociaux y avaient vu une forme de transphobie et avaient reproché au dessinateur de se moquer des victimes d’inceste, des critiques qu’il avait rejetées en bloc sur Twitter.

Dans un livre paru début janvier en France, Camille Kouchner, fille du fondateur des « French doctors » et ancien chef de la diplomatie française Bernard Kouchner, accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau à l’adolescence. Des faits qui auraient eu lieu à la fin des années 80, dans le silence de « La Familia grande », titre du livre et surnom que se donnait cette bande d’amis, intellectuels et artistes de gauche, fascinés par la révolution cubaine.

Ce livre a lancé un débat sur l’inceste en France, sujet profondément tabou et encore minimisé alors qu’il serait massif dans ce pays avec près d’une personne sur dix potentiellement touchée.

« Ce dessin peut en effet être lu comme une relativisation de la gravité des faits d’inceste, en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres », avait de son côté souligné la directrice du Monde, Caroline Monnot, dans un message publié sur le site du quotidien.

Le dessin de presse reste un genre menacé dans le monde, entre des journaux de plus en plus frileux et des réseaux sociaux prompts à l’indignation.

En 2019, le coup de tonnerre était venu du prestigieux New York Times, qui avait annoncé qu’il ne publierait plus de dessins politiques dans son édition internationale, après une polémique liée à une caricature jugée antisémite.

Bien qu’il n’en soit pas l’auteur, le dessinateur historique du journal, le Suisse Patrick Chappatte, s’était retrouvé sur la touche.