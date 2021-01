Hommage funèbre à Tommy Lasorda au Dodger Stadium

Décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 93 ans le 7 janvier, l’ancien joueur et gérant Tommy Lasorda a fait l’objet d’un hommage commémoratif privé au Dodger Stadium, mardi.

Plusieurs personnalités du baseball majeur étaient d’ailleurs présentes au stade des Dodgers de Los Angeles, où le cercueil de Lasorda a été placé sur le monticule par quelques hommes chargés de le transporter. À l’arrière de la butte, le chiffre 2 a été inscrit, tandis que certains participants de la cérémonie tenue avant l’enterrement portaient un chandail blanc des Dodgers au nom de Lasorda.

«Son impact, sa loyauté, son amour et la passion avec laquelle il a tout fait ne peuvent être égalés, a déclaré l’ancien joueur de premier but Eric Karros au quotidien Los Angeles Times. Il va me manquer, il va tous nous manquer. Mais je dirai qu’il a réalisé tout un parcours.»

Lasorda a passé 71 saisons dans l’organisation des Dodgers. Au Québec, il s’est fait connaître durant la décennie 1950, lorsque les Royaux de Montréal constituaient le club-école de l’équipe-mère située autrefois à Brooklyn. Le membre du Temple de la renommée oeuvrait comme lanceur gaucher dans la métropole québécoise, lui qui a totalisé 1599 victoires comme gérant des Dodgers en saison régulière, de 1976 à 1996.