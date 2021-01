«La démocratie l’a emporté», déclare Joe Biden dans son discours d’investiture

WASHINGTON | Le président américain nouvellement investi Joe Biden a affirmé mercredi dans son discours inaugural que «la démocratie l’a emporté», saluant une journée «d’espoir» pour l’Amérique.

«La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée», a-t-il affirmé quelques minutes après avoir prêté serment pour devenir le 46e président des États-Unis, appelant l’Amérique à «l’unité».

Il a également mis en garde les Américains contre l’arrivée de «la phase la plus dure et la mortelle» de la pandémie et appelé les Américains à mettre de côté leurs différences pour faire face à ce «sombre hiver».

Il a notamment fait observer une minute de silence en hommage aux 400 000 «mères, pères, maris, épouses, fils, filles, amis, voisins et collègues» tués par la COVID-19.

Le nouveau président a aussi exhorté les Américains à rejeter la manipulation des faits, lors de son discours, dans une référence à son prédécesseur Donald Trump qui a nié pendant des semaines le résultat de l’élection présidentielle et popularisé l’expression «fake news».

«Tous les désaccords ne doivent pas mener à la guerre totale. Et nous devons rejeter la culture où les faits eux-mêmes sont manipulés, et même inventés», a lancé le nouveau président démocrate.

«Il y a la vérité et il y a les mensonges, les mensonges prononcés pour le pouvoir et pour le profit. Et chacun d’entre nous a le devoir et la responsabilité en tant que citoyens, qu’Américains, et particulièrement en tant que dirigeants (...) de défendre la vérité et de combattre les mensonges», a ajouté Joe Biden, 78 ans.

