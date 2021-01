Lady Gaga vole une nouvelle fois la vedette lors de l’investiture de Joe Biden

La star de la pop Lady Gaga a, comme souvent, volé la vedette mercredi lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président Joe Biden, vêtue d’une robe à traîne pour interpréter l’hymne national.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Joe Biden 46e président des États-Unis: retour sur une cérémonie d'investiture pas comme les autres

• À lire aussi: «La démocratie l’a emporté», déclare Joe Biden dans son discours d’investiture

Spécialiste de la mise en scène et de l’accessoire, Stefani Germanotta, de son vrai nom, a chanté le « Star-Spangled Banner », l’hymne américain, avec son propre micro, doré, comme la broche.

Appelée au podium de l’amphithéâtre temporaire situé devant le Capitole, l’artiste new-yorkaise s’est présentée avec une robe au haut moulant noir sobre avec épaulettes, mais à la jupe rouge bouffante et ample, avec une traîne.

AFP

Le tout était rehaussé d’une volumineuse broche en forme de colombe portée sur la poitrine et d’une natte plaquée sur le haut de la tête et mêlée d’un ruban noir.

La robe est l’oeuvre de la maison parisienne Schiaparelli. « En tant qu’Américain vivant à Paris, cet ensemble est une lettre d’amour à un pays qui me manque terriblement et à une chanteuse dont j’admire depuis longtemps le talent artistique », a déclaré au New York Times le directeur artistique de Schiaparelli, l’Américain Daniel Roseberry.

Juste avant de monter sur scène, Lady Gaga avait promis, sur Twitter, de « chanter vers les coeurs de tous ceux qui vivent dans ce pays », faisant voeu d’oeuvrer au rassemblement d’une nation profondément divisée.

L’interprète de tubes comme « Poker Face » ou « Born This Way » est une habituée des apparitions spectaculaires.

AFP

En mai 2019, elle avait écrasé la concurrence, pourtant la plus relevée au monde, lors du gala du Met, événement mondain de l’année aux États-Unis, avec les Oscars.

Passée après Lady Gaga pour interpréter la chanson patriotique « America the Beautiful », Jennifer Lopez, connue aussi pour son sens du spectacle et ses tenues, a également fait sensation avec un ensemble blanc immaculé.