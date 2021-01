Le Heat a le meilleur sur les Raptors

Tout le monde a participé du côté du Heat de Miami et l’équipe floridienne a été en mesure de vaincre les Raptors de Toronto 111 à 102, mercredi soir, au Amalie Arena.

Six joueurs du Heat ont obtenu plus de 12 points, Kendrick Nunn menant la charge avec 28 points. Miami a aussi été efficace en défense, surtout en seconde demie, limitant les Raptors à 44 points.

Pour les Torontois, Fred VanVleet a été le meilleur en attaque avec 24 points. Chris Boucher s’est fait plus discret dans cette rencontre après ses belles performances des dernières semaines. Le Québécois a cumulé huit points, deux mentions d’aide et un rebond.

La série de trois victoires consécutives des Raptors prend ainsi fin. Les hommes de Nick Nurse auront l’occasion de prendre leur revanche sur le Heat dès vendredi.

Collin Sexton s’en donne à cœur joie

Dans un duel résolument offensif, Collin Sexton a récolté 42 points, dont 15 lors de la deuxième prolongation, pour aider les Cavaliers à vaincre les Nets de Brooklyn au compte de 147 à 135.

Il s’agit d’un sommet en carrière pour l’Américain de 22 ans, qui dispute une troisième saison dans la NBA.

À son troisième match avec les Nets, James Harden a réussi un deuxième triple-double, cette fois avec des récoltes de 21 points, 10 rebonds et 12 mentions d’assistances. Il a malgré tout subi une première défaite dans son nouvel uniforme. Kevin Durant et Kyrie Irving ont également contribué offensivement avec 38 et 37 points, respectivement.

À Philadelphie, les 76ers ont complètement dominé le quatrième quart pour avoir le meilleur sur les Celtics de Boston 117 à 109.

L’équipe locale a inscrit 31 points lors des 12 dernières minutes, contre 17 pour les Bostonnais. Le retour de l’arrière des Sixers a été orchestré par Joel Embiid, qui y est allé d’un double-double de 42 points et 10 rebonds.

Du côté des vaincus, Jaylen Brown, Marcus Smart et Daniel Theis ont animé l’attaque avec des performances de plus de 20 points.