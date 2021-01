Les stars offrent une note d’espoir

Changement de président, changement d’attitude. Après avoir passé les quatre dernières années à décrier Donald Trump, les stars américaines ont embrassé l’entrée en fonction de Joe Biden, mercredi soir, en participant en grand nombre à Celebrating America, un concert visant à « unifier les États-Unis ».

Diffusée en simultané sur NBC, CBS et ABC, cette émission spéciale, solennellement animée par Tom Hanks, a rassemblé plusieurs grosses pointures de l’industrie musicale. Ces dernières s’étaient donné le même mot d’ordre : offrir des chansons porteuses d’espoir.

Bruce Springsteen a lancé la soirée en direct de Washington. Seul au pied des marches du Lincoln Memorial, devant un National Mall complètement désert, le rockeur de 71 ans a empoigné sa guitare pour livrer Land of Hope and Dreams (en français, Une terre de rêves et d’espoir).

Le ton était donné.

Des Foo Fighters à John Legend

Les artistes ont défilé pendant 90 minutes à partir des quatre coins des États-Unis.

Originaires de Seattle, les Foo Fighters ont certainement tiré leur épingle du jeu en proposant une furieuse Times Like These, que Dave Grohl a dédiée aux professeurs, qui « continuent d’éclairer les enfants » durant cette pandémie.

Du côté de Memphis, au Tennessee, Justin Timberlake et Ant Clemons Memphis ont entonné Better Days, épaulés par un chœur gospel.

Dans une vidéo préenregistrée à Miami, Jon Bon Jovi a repris Here Comes the Sun des Beatles.

De retour à Washington, John Legend s’est délié les cordes vocales sur Feeling Good, une autre pièce aux paroles riches de sens en cette journée historique : « It’s a new dawn / It’s a new day / It’s a new Life... »

À Los Angeles, Demi Lovato a apporté un peu de soleil en revisitant Lovely Day de Bill Withers, accompagnée (virtuellement) d’infirmières et d’infirmiers.

Katy Perry a clôturé la soirée avec une pétaradante Fireworks, pendant qu’une horde de feux d’artifice illuminaient le ciel de Washington.

Des discours rassembleurs

Les appels à l’unité ont fusé de toutes parts durant l’émission.

Dans son discours, Joe Biden a évoqué les grands défis qui attendent les Américains : la pandémie de COVID-19, la crise économique, la lutte aux changements climatiques et l’éradication du racisme.

« Il n’y a rien qu’on ne peut pas faire si on s’unit », a martelé le 46e président des États-Unis.

La vice-présidente Kamala Harris a également invité ses compatriotes à mettre leurs forces en commun, tout comme Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, réunis pour l’occasion.

Ce spectacle est venu clôturer une journée tout étoile pour Joe Biden. Quelques heures plus tôt, la cérémonie d’investiture avait rallié Lady Gaga, Jennifer Lopez et Garth Brooks.

Virage à 180 degrés

Quand Donald Trump était entré en fonction en janvier 2017, les vedettes avaient boycotté la cérémonie d’investiture et tous les événements l’entourant.

Le comité organisateur, qui avait gratté les fonds de tiroir pour recruter des participants, s’était finalement rabattu sur 3 Doors Down, un groupe ayant connu son heure de gloire 15 ans plus tôt.