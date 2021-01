L’investiture mur à mur

L’investiture de Joe Biden monopolisera les ondes aujourd’hui. Aucun téléspectateur ne pourra y échapper, alors qu’un grand nombre de réseaux couvriront l’événement, auquel participeront plusieurs vedettes.

Au Québec, les deux chaînes d’information en continu chambouleront leur programmation régulière de 10 h à 14 h pour retransmettre la cérémonie, qui marquera l’entrée en poste du 46e président des États-Unis.

À LCN, Pierre Bruneau sera entouré de Richard Latendresse à Washington, Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Paul Larocque et Jean-Marc Léger.

À ICI RDI, Patrice Roy sera aux commandes. Parmi ses collaborateurs, on trouvera les correspondantes de Radio-Canada Marie-Ève Bédard en France et Tamara Alteresco en Russie. En soirée, Anne-Marie Dussault animera une édition spéciale de 24-60 entièrement consacrée aux États-Unis en compagnie des journalistes Frédéric Arnould et Jean-François Bélanger, et cinq invités, dont l’historien François Furstenberg.

Les chaînes télé canadiennes-anglaises (CTV, CBC et Global) seront aussi branchées sur l’événement.

Gaga et J.Lo en journée

La couverture sera encore plus étendue aux États-Unis, non seulement du côté des chaînes spécialisées, comme CNN et FOX News, mais du côté des généralistes. On parle de sept heures d’affilée pour CBS et ABC, qui passeront en mode investiture dès 9 h. NBC s’y mettra dès 10 h, soit 30 minutes avant PBS.

Ayant pour thème « l’Amérique unie », la cérémonie d’investiture comprendra des prestations musicales de Jennifer Lopez et Garth Brooks. Lady Gaga, une grande supportrice du tandem Joe Biden-Kamala Harris, chantera l’hymne national. Dans un message publié mardi sur Twitter, la chanteuse a indiqué qu’elle priait pour que mercredi soit une journée de paix pour tous les Américains.

Il s’agit d’un changement draconien par rapport à 2017. Beaucoup moins aimé du monde du spectacle, Donald Trump s’était contenté d’artistes moins connus. En 2009, Barack Obama avait pu compter sur Aretha Franklin, U2, Shakira et Stevie Wonder.

Springsteen en soirée

La soirée sera également consacrée au nouveau président américain. Dès 20 h 30, CBS, NBC, ABC et PBS présenteront simultanément Celebrating America, une émission spéciale de 90 minutes durant laquelle les Foo Fighters, Justin Timberlake, Bruce Springsteen, John Legend, Jon Bon Jovi, Demi Lovato et Tim McGraw pousseront la note.

Le compte YouTube officiel du Comité d’inauguration de Joe Biden relaiera gratuitement le rendez-vous, auquel participeront également les actrices Eva Longoria et Kerry Washington.

► La liste de lecture officielle de l’investiture de Joe Biden comprend une chanson du DJ montréalais Kaytranada. Il s’agit de What You Need, une collaboration avec Charlotte Day Wilson, une artiste de Toronto.