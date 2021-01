LNH: de grands souliers à chausser pour Torey Krug avec les Blues

Le défenseur Torey Krug est conscient que certains partisans des Blues de St. Louis souhaitent qu’il comble adéquatement le départ d’Alex Pietrangelo, mais il tient à modérer les attentes en ce début de saison.

Acquis par le biais du marché des joueurs autonomes, l’ancien des Bruins de Boston a accepté 45,5 millions $ pour sept ans afin d’évoluer au Missouri. C’est d’ailleurs dans la maison auparavant habitée par les Pietrangelo que la famille Krug s’est installée. Remplacer celui qui porte maintenant l’uniforme des Golden Knights de Vegas est certes plus facile à faire hors de la patinoire.

«Je veux seulement être moi-même, a déclaré au site NHL.com l’arrière, qui a inscrit une mention d’aide en trois parties cette saison. Je pense que les joueurs comprennent cela. Ils m’ont affronté suffisamment. Ils m’ont vu et savent ce que j’ai fait. Mon passé parle par lui-même, donc ils me connaissent.»

«Les gens qui ne connaissent pas très bien le sport voient que les Blues ont perdu un gros nom et, franchement, un excellent défenseur en Pietrangelo. Et ils constatent qu’on m’a donné beaucoup d’argent pour jouer ici. J’espère seulement que la comparaison ne durera pas trop longtemps», a-t-il ensuite noté.

Ainsi, le tireur gaucher se concentre uniquement sur son savoir-faire et ne peut se permettre de se laisser ennuyer par la critique.

«Nous sommes des joueurs différents. J’ai beaucoup de respect pour Alex, il est formidable. Il a mérité chaque dollar qu’il a reçu à Vegas et sa situation là-bas est idéale. De mon côté, c’est parfois difficile sur certains aspects, mais je suis honnête et je pense que tout le monde aime se retrouver avec des personnes authentiques. C’est ce qu’on obtiendra de moi.»

Élément fiable

Aussi, les amateurs de hockey seront très attentifs au duel Blues-Golden Knights prévu mardi prochain au T-Mobile Arena. Dans les premiers matchs, cependant, Krug a bien fait aux dires de certains de ses nouveaux complices, dont son partenaire au sein du premier duo d’arrières, Colton Parayko.

«Il se déplace rapidement. Il est tenace et dur à affronter, a précisé celui ayant croisé le fer avec Krug en finale de la coupe Stanley 2019. Il est toujours dans le jeu avec son bâton. En lui parlant et en voyant ce qu’il fait, je vois que nous effectuons les mêmes choses en zone défensive. De ce point de vue, ce sera excellent. Nous excellons dans notre territoire et nous lisons bien le jeu de l’autre.»

«Je pense que les deux patinent bien. Krug est réellement habile à circuler avec la rondelle et Parayko défend sa zone aussi bien que n’importe quel arrière de la ligue. Je crois qu’ils brisent plusieurs jeux avec leurs pieds et évidemment, ils sont dangereux à l’autre bout de la patinoire», a pour sa part convenu l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube.