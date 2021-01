Martin Picard dirigera la programmation de TVA

Martin Picard a été désigné, mercredi, comme grand patron de la programmation de TVA, TVA+ et des neuf chaînes spécialisées du Groupe TVA.

Sa nomination comme vice-président et chef de l’exploitation du contenu fait partie de la refonte de la structure de gestion des secteurs du divertissement, de l’information et du sport de Groupe TVA par la présidente et chef de la direction, France Lauzière.

Depuis septembre, M. Picard assumait de manière intérimaire les tâches de gestionnaire principal de TVA Nouvelles et de LCN.

«Martin Picard est un leader et un grand mobilisateur qui mise sur les forces des équipes pour réussir les mandats qui lui sont confiés. Depuis septembre dernier, il a déjà commencé le déploiement de sa vision stratégique afin de permettre à TVA Nouvelles et LCN de demeurer la référence à travers le Québec. La confirmation de sa nomination, ainsi que l’ajout de TVA Sports à son mandat, étaient donc hautement mérités», a affirmé France Lauzière par communiqué.

Oeuvrant chez TVA depuis 2002, Martin Picard sera aussi responsable des grandes stratégies et orientations pour TVA, TVA + et les neuf chaînes spécialisées (LCN, TVA Sports, addikTV, CASA, Évasion, MOI ET CIE, Prise 2, Zeste et YOOPA) avec ces nouvelles fonctions annoncées mercredi.

«C’est avec enthousiasme que j’accepte ce nouveau défi avec l’appui indéfectible d’une équipe de gestionnaires d’exception. TVA continuera de divertir et d’informer tous les Québécois avec du contenu de divertissement d’ici et une information régionale forte qui permettront à nos téléspectateurs de se reconnaître via toutes nos plateformes de diffusion», a mentionné le principal intéressé.