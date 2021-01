Michel Therrien se joint à l’équipe de «JiC»

L’actuel instructeur adjoint des Flyers de Philadelphie et ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Michel Therrien deviendra, à compter de jeudi, un collaborateur régulier à l’émission «JiC» au réseau TVA Sports.

Le Québécois analysera les récents développements survenant dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en compagnie de l’animateur Jean-Charles Lajoie. Il permettra également aux téléspectateurs d’obtenir un aperçu exclusif de la situation prévalant chez les Flyers, dirigés par Alain Vigneault.

Le nom de Therrien s’ajoute à ceux de plusieurs autres experts de hockey qui collaborent également à «JiC», soit Maxim Lapierre, Philippe Boucher, Jonathan Huberdeau, Antoine Roussel, Jacques Martin, Mike Bossy, Mélodie Daoust, Éric Fichaud, Steven Finn, Patrick Lalime, Alexandre Picard, Jean-Sébastien Giguère, Renaud Lavoie, Louis Jean et Yvon Pedneault.

«TVA Sports et "JiC" sont très fiers de pouvoir compter sur l’expérience de Michel Therrien afin d’ajouter un angle différent à notre analyse en profondeur des activités de la LNH, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, dans un communiqué publié mercredi. Michel compte près de 15 ans d’expérience derrière le banc dans la LNH ainsi que dans le milieu médiatique et je suis convaincu que cet ancien finaliste québécois pour le titre d’entraîneur de l’année dans la LNH saura intéresser notre public et les grands amateurs de hockey.»

Therrien, âgé de 57 ans, a dirigé 814 matchs dans la LNH, montrant une fiche de 406-202-23-82. Il a notamment effectué deux séjours derrière le banc du Tricolore (2000-2003 et 2012-2017). Il œuvre actuellement avec les Flyers depuis le 5 mai 2019.